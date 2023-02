Campione di boxe nel gruppo dei calciatori  

La foto che pubblichiamo oggi (inviata dal fedele lettore Gesuino Campagnola) cela una piccola curiosità: fra i giovanissimi calciatori presenti nell’immagine c’è anche Franco Udella, ex campione del mondo di pugilato nei pesi minimosca nel 1975 (è il secondo da sinistra nella fila in basso). Con lui nella foto gli allievi del gruppo sportivo La Palma nel lontano 1963. In alto da sinistra De Fraia, Careddu, Noli, Arippa, Zedda, Surcis. In ginocchio: Campagnola, Udella, Cherchi, Sunda. I ragazzi erano allenati da Marras e Ambanelli.