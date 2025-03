Campioncini in erba, festa in Municipio 

Tempo di bilanci e festeggiamenti per le squadre giovanili. Gli Allievi del Tortolì calcio si sono laureati campioni provinciali e, nei giorni scorsi, sono stati ricevuti in Comune dagli amministratori. La delegazione rossoblù si è presentata con tutti i ragazzi, capaci di vincere 9 partite su 11, accompagnati dal presidente Andrea Demurtas, da Serafino Brotzu, direttore generale, dal tecnico Fabio Tangianu con il suo collaboratore Andre Ferrareis, calciatore della prima squadra, e dai dirigenti Antonio Carta e Stefano Piludu. Ad accogliere squadra e staff dirigenziale il sindaco, Marcello Ladu, e gli assessori Rita Cocco e Fausto Mascia e il consigliere Fabrizio Annarumma.

«È stata un’occasione per ribadire l’importanza dello sport come veicolo di crescita, aggregazione e orgoglio per la comunità», hanno sottolineato gli amministratori comunali. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA