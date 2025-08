Campionau de sa murra a Monni e Cocoda 

«Chi ses bonu a giocare a sa murra chircadi unu cumpàngiu e coladinde a Orthullè!» E anche in questa edizione in tanti non sono mancati all’appuntamento a Urzulei con sa murra, il gioco che affonda le radici sin dai tempi dell’antico Egitto. Ben 32 le coppie giunte da ogni parte dell'Isola. Nicola Monni ed Elia Cocoda sono i campioni sardi del Campionau sardu de sa murra che si è svolto nel fine settimana.

Finale

I villagrandesi si sono fatti valere in un'agguerrita finale con la coppia dei fortissimi jerzesi Leonardo Dionis e Roberto Corona (vincitori dell’edizione 2024). Monni e Cocoda oltre al titolo di campioni sardi 2025, hanno ricevuto in premio le giacche in velluto della sartoria Mura di Orani e il viaggio per il Murramundo, campionato internazionale dei giocatori di morra del Mediterraneo in programma il 5, 6, 7 di settembre in Slovenia e Croazia. Il Murramundo è la competizione internazionale, oggi itinerante, nata a Urzulei nel 2003 e che vede l’adesione di circa 20 delegazioni da tutto il Mediterraneo. “Su Campionau Sardu” è stata l’occasione per allenarsi, il banco di prova per diversi murradores sardi, in prossimità della grande competizione internazionale e per strappare il titolo mondiale che all’Isola manca ormai dal lontano 2014. Grande soddisfazione per l’edizione 2025 del Campionau Sardu de Sa Murra, organizzata dal comitato Chentu concas e chentu berritas (Fedales 75-85-95), con l’aiuto del Sòciu po su Jocu de sa Murra e della Pro Loco. «Nonostante il vento e le temperature ben al di sotto della media i giocatori e il pubblico hanno resistito sino a tarda notte in piazza Funtana Bècia di fronte al grande murale rappresentativo del gioco - dicono gli organizzatori - con 32 coppie di giocatori venuti da tutta l'isola che hanno offerto un grande spettacolo e giocato sempre nel rispetto dell’avversario». Le altre coppie classificate sono Giulio Pusole e Michele Barca di Santa Maria Navarrese che hanno conquistato il terzo posto battendo sul filo di lana il duo di Orgosolo costituito da Angelo Ciprini e Lorenzo Cossu. Si è distinta per bravura, strappando gli applausi del pubblico assiepato nell’anfiteatro, anche la coppia dei giovanissimi Marco e Dario Murru che per partecipare al prestigioso evento sono arrivati da Ploaghe. (fe. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA