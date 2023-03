Campionato sardo su segugio Tutto pronto per la terza tappa  

Nel paese del Mandrolisai fervono i preparativi per la tappa oristanese del campionato sardo su cinghiale. I soci della sezione pro-segugio di Oristano con sede a Samugheo sono al lavoro per il 23° Campionato regionale sardo verifica zootecnica per cani da seguita su cinghiale con il rilascio del certificato attitudine al Campionato italiano.

La manifestazione, intitolata alla memoria di Carlo Tatti, uno dei primi soci della sezione di Samugheo scomparso prematuramente, è la terza tappa del campionato di quest’anno. L’appuntamento attira numerosi segugisti appassionati dall’intera Isola e dalla Penisola e le prove saranno articolate su cinque giornate con inizio il 15 e conclusione il 19 marzo.

Diversi i Comuni e le autogestite che hanno messo a disposizione i propri territori. Oltre a Samugheo, Busachi, Laconi, Paulilatino, Marrubiu, Santa Giusta, Ollastra, Villanova Truschedu, Allai e Neoneli. Preziosa anche la collaborazione del Gruppo Cinofilo “Sergio Lapi, della Provincia di Oristano e dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. sempre di Oristano. La giuria sarà composta da nove giudici Enci. Tra i componenti della giuria il presidente nazionale della Pro Segugio Roberto Pigliacelli, il vice Robert Scotto e il consigliere nazionale Francesco Saccu con con Stefano Federighi, Vincenzo Arca, Mario Deledda, Antonello Campus, Antonio e Gianluca Murgia.

