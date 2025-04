Si terrà da lunedì a mercoledì prossimi nella sede dell’istituto Azuni di via Is Maglias il Campionato nazionale di pasticceria degli istituti alberghieri d’Italia. Una tre giorni che ambisce a celebrare il talento e la professionalità dei giovani aspiranti pasticceri, gelatai e cioccolatieri alla quale parteciperanno 27 scuole e 54 studenti concorrenti provenienti da tutte le regioni d’Italia. La competizione, alla settima edizione, è organizzata dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria e dall’Istituto Azuni ed è promossa dal ministero dell’Istruzione del Merito. «Non è solo una competizione, ma una vera e propria opportunità per misurarsi con gli esperti del settore e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro», spiega Matteo Cutolo, presidente Fipgc.

