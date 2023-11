Campionato italiano di sup: divieti di pesca e balneazione 

Stop a tutte le attività nello specchio d’acqua di Porto Palma, il villaggio dei pescatori sulla Costa Verde. L’ordine arriva con un’ordinanza del comandante della Capitaneria di porto di Oristano, Federico Pucci, fino a mercoledì prossimo impone il divieto di balneazione e di tutte le attività subacquee. Inoltre è proibita l’attività di ancoraggio ed ormeggio per le imbarcazioni, la navigazione e la pesca a qualsiasi tipo di nave, comprese le unità da diporto.

L’invito poi alla massima prudenza: «I mezzi in transito in prossimità della zona di mare dovranno procedere con la massima cautela e navigare a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dalle unità che sono impiegate a preparare una manifestazione sportiva».

L’eccezione è solo per il personale incaricato di vigilare al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone che si avvicinano all’area interessata. L’ordinanza conclude ricordando che «i trasgressori saranno puniti in base a quanto prevede il Codice della navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato». Il provvedimento punta alla sicurezza nel corso della seconda edizione dell’iniziativa “La Classica Tunaria 2023”, gara di sup sulle onde del mare di Arbus, tappa del campionato italiano di specialità. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA