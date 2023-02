Campionato fermo, c’è spazio per i recuperi 

Il campionato di Promozione si ferma per la pausa e la Federazione ne approfitta per far disputare i recuperi delle partite saltate nelle scorse settimane a causa del maltempo. Cinque le gare in programma, due nel girone B e tre nel girone C.

Nel primo caso sono previsti i match Atletico Bono-Posada e Tonara-Arborea. Tra Atletico e Posada è sfida salvezza, perché entrambe sono invischiate nella zona playout e hanno necessità di vincere per allontanarsi dalla parte più calda della graduatoria. Anche se gli ospiti, avendo due punti in più, potrebbero accontentarsi del pari. L’Arborea deve vincere con l’ultima in classifica per coltivare ancora la speranza di ridurre le distanze dalla capolista Barisardo, lontana 8 punti e impegnata nel prossimo turno proprio contro la cenerentola del torneo.

Nel gruppo C la battistrada Tempio attende tra le mura amiche la terza forza del campionato per una partita che potrebbe rafforzare l’attuale situazione o rivoluzionare le prime posizioni (il Bonorva è a -4), tenuto conto che questo pomeriggio più o meno alla stessa ora giocherà sul proprio campo anche l’Usinese (secondo a -1) contro la Macomerese (quinta). Un altro match che potrebbe dire molto sulla parte finale del campionato.

È una gara importante per la salvezza invece Buddusò-Luogosanto: i padroni di casa sono terz’ultimi a quota 11, gli ospiti navigano tre posizioni più su e hanno 18 punti. È evidente come la vittoria per il Buddusò sia fondamentale per risalire la china. Si gioca alle 15, solo Tempio-Bonorva si disputa alle 14,30.

