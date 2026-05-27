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Selargius.
28 maggio 2026 alle 00:10

Campionato di latino, brillano gli studenti del Pitagora 

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Anche quest’anno il Liceo scientifico Pitagora di Selargius si conferma protagonista al Certamen Karalitanum, la competizione regionale di latino - arrivata alla settima edizione - che ogni anno riunisce alcuni dei migliori studenti della Sardegna.

Il liceo selargino si è distinto soprattutto nella categoria “juniores” dei licei scientifici, conquistando il primo posto con Edoardo Vacca e il terzo posto con Alessandro Antonino Cara. Ottimo risultato anche nella categoria “seniores”, dove Michele Medved ha ottenuto il secondo posto. Un traguardo che conferma la qualità del lavoro svolto quotidianamente dagli insegnanti di latino del Pitagora, capaci di trasmettere non solo competenze linguistiche e rigore metodologico, ma anche passione per il mondo classico. «In un’epoca dominata dalla rapidità e dall’istantaneità”, dicono i docenti responsabili del progetto Ilaria Fois e Angelo Favarolo, «il successo degli studenti dimostra come il latino continui a rappresentare una straordinaria palestra di pensiero critico, logica e sensibilità culturale». Il Certamen ha visto protagonisti anche altri importanti istituti sardi, tra cui il Liceo classico Dettori, lo scientifico Euclide e il Pacinotti, confermando la vitalità degli studi classici anche nei percorsi scientifici.

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