Campionato al via il 20 agosto 

La Lega di Serie A ha deciso: la Coppa Italia partirà il 6 agosto col turno preliminare per chiudersi con la finale in programma il 15 maggio, mentre la Serie A vivrà la giornata d’esordio il 20 agosto (a meno di anticipi, il calendario si conoscerà il 5 luglio) e andrà avanti a tappe forzate fino al 26 maggio, con le squadre in campo anche nelle festività natalizie.

Coppa in bilico

Il Cagliari, che si ritroverà il 10 luglio ad Asseminello e che, dopo l’amichevole con l’Olbia del 21, raggiungerà la Valle d’Aosta il 24, esordirà in Coppa Italia ai trentaduesimi, in programma il 13 agosto, salvo anticipi o posticipi. La squadra di Ranieri se la vedrà in casa (o in campo neutro, qualora i lavori di rifacimento del manto erboso della Domus non fossero conclusi) contro il Palermo, ma la possibile esclusione dal torneo cadetto della Reggina potrebbe comportare una modifica a un tabellone ancora non definitivo.

Tappe forzate

Via il 20 agosto, con un solo turno infrasettimanale (il 27 settembre) e quattro soste previste per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. Nonostante la protesta dell’Assocalciatori, non è prevista una pausa tra Natale e Capodanno. I calendari verranno definiti il 5 luglio, con diretta su Dazn e il canale YouTube della Lega di Serie A. (al. m.)

