Campionati sardi, vola a 54 metri il martello di dolis 

Mentre i velocisti “frenano” è quella del lancio del martello juniores la gara più avvincente della seconda giornata dei campionati individuali under 18, 20 e 23 disputati allo stadio Scalarba di Macomer. Con l'attrezzo da 6 chili, Giovanni Dolis (Cus Cagliari) raggiunge i 54,00 migliorandosi di 3 metri e mezzo davanti a Filippo Roccu (Olimpia Bolotana), anche lui al personale con 50,90, Costantino Pio Vargiu (Podistica Sassari), 49,96, e Davide Dore (Ichnos), 48,19 (pb).

Concorsi

Sempre in tema di lanci superano i 30 metri in quattro nel giavellotto: 37,84 Benedetta Fiori (Cus Cagliari, Promesse), Azzurra Marchetti (Dinamica, id) 33,75, Rebecca Rinaudo (Cus Cagliari, Allieva) tra le Allieve Sara Montisci (id.) 32,87. Nel salto in alto Allievi doppio 1,85 per Ivan Costa (Mineraria) e Francesco Nascinben (Ichnos), classificatisi nell'ordine, mentre Nicolò Nalli (Arborea) supera per la prima volta i 6 metri (6,12) nel lungo Allievi.

Velocità

Polveri un tantino bagnate, dopo gli exploit di sabato, nella velocità ma non per Daniele Deiana (Atl. Olbia). Il campione Promesse dei 100 metri (10”60) firma il personale anche sui 200 in 21”88, Matteo Putzolu (Lib. Campidano) fa suo il titolo allievi in 22”82 e Stefano Mureddu (Tespiense) si impone tra gli juniores in 22”64. In campo femminile l'allieva Marta Bianchina (Delogu) è la più veloce in 25"52, la Junior Sophia Meloni (Atl. Selargius) 26"29 e la promessa Manuela Cervo (Academy) 27"69.

Nel doppio giro di pista Filippo Verlezza (Dinamica) fa suo il titolo Juniores in 1'56"47 precedendo Antonio Nuvoli (Shardana, 2'00"66") e l'Allievo Mario Contu (Ichnos, 2'02”29). Tra le donne i titoli vanno a Sofia Saba (Shardana, Jr, 2'24"30), Martina Laudicini (Uta, All, 2'30"53) e Daniela Muscente (Cus Cagliari, Pr, 2’32”70). Nei 5000 metri i migliori sono Valerio Caredda (Atl. Selargius, Promesse, 16’26”53) e Martina Niedda (Shardana, Jr, 20'08”61).

Nei 400 ostacoli Juniores Simone Murgia (Villacidro) fa suo il titolo in 60”55, tra le allieve Camilla Tanca (Shardana) con cede il bis in 71"85 su Sara Deidda (Oristano), 72”10.



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