Campionati sardi: velocisti “caldi” ieri a Macomer 

I velocisti si ricordano il loro ruolo nel mondo dell'atletica e lo fanno tutti insieme allo Stadio Scalarba di Macomer in occasione dei campionati sardi giovanili. I “personali” e i pass per i tricolori di categoria non si contano.

Nei 100 metri maschili in quattro scendono sotto i fatidici 11" e tutti con vento nei limiti. Sono Daniele Deiana (Atl. Olbia, 10"60), al quale va il titolo Promesse, Francesco Cherchi (Cus Sassari, 10”67, Junior), Emanuele Perra (Riccardi, 10”85, Promesse, f.c.), Valery Atzeni (Tespiense, 10”86, Junior). Al personale anche Nicolò Fenuccio (Tespiense, 11”07, Promesse). Benissimo anche gli Allievi Mattia Lianas (Lib. Campidano, 11”13) e Diego Carta (Dinamica, 11"17).

Tra le ragazze Emma Manconi (Ichnos, Promesse) scende per la seconda volta in carriera sotto i 12" chiudendo in 11"95 davanti alla Junior Elide Bonaglini (Delogu) e la Promessa Laura Murgia (Amsicora), insieme al traguardo in 12”22. Tra le Allieve si impone Alice Puddu (Lib. Campidano, 12”30) su Marta Bianchina (Delogu, 12”31).

Nei 400 titoli a Maria Paola Sotgiu (Ichnos, 55”34, Promesse), Bianca Miglior (Ogliastra, 1'01”00, Junior) e alla doppietta Alice Puddu (Lib. Campidano, 1'02"21, Allievi).



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