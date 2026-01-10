VaiOnline
Ciclocross.
11 gennaio 2026 alle 00:09

Campionati italiani, Lovicu sale sul podio dei Master 4 

In attesa delle categorie principali, i campionati italiani di ciclocross di Brugherio hanno vissuto il consueto, colorato sabato dedicato alle categorie amatoriali e per la Sardegna è arrivata una medaglia. A conquistarla è stato il solito, coriaceo Andrea Lovicu, che insegue da anni la maglia tricolore. Questa volta il nuorese del Bike Team Demurtas si è dovuto accontentare del terzo gradino del podio dei Master 4, a 43” dall’argento di Daretto e a 1’10” dall’oro di Del Riccio. In condizioni molto dure (soprattutto per le basse temperature) ha comunque colto il miglior risultato dei sardi. Bene anche l’olbiese Michael Giua (Olbia Cycling), quinto tra i Master 1, mentre Alessio Fois (Arkitano) è entrato nella top 10 dei più competitivi Élite Master: 8°.

Tra i Master 5, 14° Sandro Marras (Alghero Bike) e 19° Gianni Piras (Piscina Irgas), tra le W7, seconda Beatrice Mistretta (Bottecchia). Oggi in gara gli altri con atleti sardi tra gli Juniores e le Under 23 (Giorgia Secchi). ( c.a.m. )

