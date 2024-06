Campionati italiani a Firenze in attesa del Tour de France  

In attesa del Tour de France, al via sabato da Firenze, la domenica ciclistica è dedicata ai campionati nazionali su strada. Ieri in Toscana hanno gareggiato le donne ed Elisa Borghini ha riscattato la penalità di 202 che le è costata il primo posto nella crono, dominando per la quinta la prova in linea dei campionati italiani, da Ripoli a Scarperia. Oggi tocca agli uomini, con partenza da Firenze e arrivo previsto a Sesto Fiorentino, al termine di un percorso che conterà in tutto 228 chilometri e che verterà in particolare su un circuito finale da ripetere quattro volte.

Nell’Isola si corre a Pattada, dove Juniores, Allievi ed Esordienti daranno vita alla due prove della 39ª Coppa Barore Giagu. La classica su strada organizzata dalla S.C. Pattada si svolgerà su un circuito di 12 km. Alle 9 la partenza da via Duca D’Aosta degli Esordienti di 1° e 2° anno (tre giri, 36 km complessivi), alle 10.45 quella di Allievi e Juniores (sei giri, 72 km).

