campionati fermi per il maltempo Oggi due recuperi 

L’allerta maltempo ferma i tornei Amatori, tutti rinviati a data da definire.

Il punto

Nei tre campionati Msp è sempre aperta la lotta per il vertice. Nel girone A dell’Over 55, a tre giornate dalla fine della stagione regolare la Campagnola deve guardarsi dal Real Putzu distante cinque punti. I putzesi hanno però da recuperare la sfida col Poggio dei Pini/Sotto La Torre.

Ancora più incerto il girone B, con la sfida selargina tra Maccioni Marmi (al comando con trentotto punti) e Amatori Orione Selargius, in scia a tre lunghezze di distanza: entrambe hanno una partita da recuperare.

Sempre nel vivo anche la lotta al primo posto dell’Over 58 con la leader Masnata Chimici tallonata da Il Club, distante tre punti. Dopo quindici turni è tutto in ballo anche per le aspiranti a un posto nei playoff.

Classifiche provvisorie nei quattro tornei della Libertas Caam, con ben 18 gare da recuperare. Tra queste stasera si giocano Is Cortes-4 Mori Samassi (Over) e Deximu-Orrolese (Senior). Mercoledì è la volta di Muppet-Kaproni (Over). Libertas Barumini-Colonial Fruits (Ultra) si disputerà lunedì prossimo. Il 17 febbraio scenderanno in campo De Amicis ed El Carnicero (Senior), mentre il 10 e il 16 febbraio il Calasetta negli Ultra recupererà le gare con la Cra RS Mediterranea/Ulisse e la Libertas Barumini. Il 23 febbraio il Serbariu incontrerà il Maracalagonis (Senior). Per i restanti dieci recuperi devono ancora essere definite le date.

Regina

Nell’Uisp si sono disputate alcune gare negli anticipi al venerdì. La Polisportiva Villamarese 2023 batte 4-1 l’Ales nel recupero del nono turno e con una settimana di ritardo si laurea campione d’inverno degli Over 43 con 25 punti: una tripletta di Piredda e la rete di Cau stendono i padroni di casa (in gol con Ardu). Sempre venerdì si è disputato il triangolare di semifinale della Coppa Amatori vinto dalla Polisportiva Isili, che così accede alla finale del 7 marzo contro gli Amatori Guspini (qualificati per rinuncia della WS10 Senorbì e della Polisportiva Guasila 2022). Gli isilesi hanno superato la Monreale 2-0 (reti di Usai e Orrù) e il Sant’Andrea Frius 3-1 (a segno Usai, Orrù e Pilia).