Campionati europeo e italiano, successo per gli atleti oristanesi 

Durante il Campionato europeo inclusivo Hansa 303 che si è svolto a Los Alcarez a Murcia, l’equipaggio composto da Lucia Garau e Maria Cristina Atzori ha guadagnato l’argento, dietro all’equipaggio polacco, ex campione del mondo. Ad Ancona invece è andato in scena il Campionato italiano classi olimpiche e l’equipaggio di “Veliamoci” composto da Valentina Diana e Francesca Ramazzotti ha guadagnato un oro nella categoria dei doppi. Buone nuove anche per il giovanissimo skipper Andrea Carboni che a Castiglione della Pescaia in Toscana ha strappato il suo personale 7° posto, ma ha anche registrato un importante traguardo nel ranking italiano chiudendo quest’anno strepitoso 6° in Italia. ( m. g. )

