Campionati di spada, titolo a ben amara 

Un doppio acuto di Tahar Ben Amara ha illuminato la giornata nella palestra B del Cus Cagliari, a Sa Duchessa. Giornata dedicata alla scherma e al ricordo di un grande interprete come Piero Falqui (due volte campione italiano), il cui Memorial ha visto salire in pedana i migliori spadisti e spadiste per contendersi i titoli sardi assoluti. E ancor più di impatto è stato il contorno, perché nessuno dei grandi personaggi della scherma sarda è voluto mancare.

In campo maschile, il cussino che ha avuto la possibilità di tirare anche in Coppa del Mondo, ha battuto in finale Luca Diana per 15 stoccate a 12. Tra le donne, Laura Paoni (Cus Cagliari) ha superato nell’assalto decisivo Mariairene Carta (Accademia d’Armi Athos) per 15-13, con Anita Melis (Cus) e Isabella Fuccaro (Athos) entrambe sul terzo gradino del podio.

Ben Amara si è poi ripetuto nel meno affollato campionato sardo di sciabola, davanti ad Alberto Tavolacci (Acc. Athos). Titolo femminile a Gabriella Bigolin, che suggella il poker del Cus Cagliari, davanti a tre sciabolatrici del Cs Sassarese: Valeria Mignano e, terze, Francesca Achenza e Maria Rita Barria. A completare una giornata in cui erano rappresentati il passato e il presente della scherma, anche le prove per Esordienti e Prime Lame. Il futuro di questo sport. ( c.a.m. )

