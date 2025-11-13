VaiOnline
Turismo.
Camping, via alla classificazione da una a cinque stelle  

Il turismo all’aria aperta in Sardegna viaggia verso sostenibilità, qualità e migliore offerta turistica. Un incontro con una platea di circa 70 portatori d’interesse, la settimana scorsa a Oristano, ha segnato una tappa importante del futuro delle strutture open air. Guidato da Faita Sardegna che lo ha organizzato in collaborazione con i tecnici dell’assessorato regionale al Turismo, l’evento ha chiarito a tutti gli operatori del settore i dettagli della nuova classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta, che ora sarà suddivisa in una griglia da una a cinque stelle. Tutto ciò in applicazione delle direttive regionali pensate e studiate in questi anni. «Il 29 novembre 2025 è il termine ultimo per la presentazione delle istanze di riclassificazione tramite il portale info.sardegnaturismo.it. Qua, gli operatori che potranno essere assistiti anche dai loro tecnici, potranno compilare le griglie con i dati tecnici della loro struttura e inquadrare già il loro camping. Nelle categorie segnalo l’inserimento dei marina resort, questa è una novità», spiega Nicola Napolitano, presidente di Faita Federcamping Sardegna. Per Pierangelo Lucio Orofino, direttore del Servizio osservatorio ricerca e sviluppo dell'assessorato al Turismo «è stato un lavoro intenso e lungo: fare le direttive ha significato sentire tante realtà e coinvolgere gli altri assessorati. Le nostre direttive sono state prese come punto di riferimento anche dal Ministero» ha spiegato il dirigente.

