Camping Tamarix, destino segnato: «Andrà demolito» 

Da campeggio a lottizzazione “abusiva”, con tanto di segnalazione da parte del Comune alla Procura della Repubblica. Non sono bastate le prime demolizioni negli anni Novanta a frenare il fenomeno delle costruzioni senza autorizzazione nell’ex camping Tamarix del lungomare, divorato dalle fiamme domenica scorsa dopo un pomeriggio di fuoco che ha devastato il tratto quartese di Molentargius sino al Poetto.

E ora il futuro di quella zona è fra le priorità dell'amministrazione comunale. «Metteremo ordine», assicura l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «è chiaro che una situazione come quella attuale non può essere più consentita, siamo nella fascia costiera e il Piano paesaggistico regionale vieta nuovi campeggi e nuove costruzioni».

La storia

Una zona del litorale divisa in un centinaio di piccoli lotti, con 160 persone che da anni trasferiscono lì la loro residenza estiva. Chi in affitto, altri hanno acquistato di recente, altri ancora sono proprietari da oltre quarant’anni: tutti davanti all’arenile, fra roulotte, bungalow e piccole villette in legno, tutto in gran parte distrutto dal recente rogo che ha risparmiato solo qualche costruzione. C’è chi ha perso tutto, ma il punto è che lì di fatto non potevano costruire.

Le inchieste

L’ultimo tentativo di riordino da parte del Comune risale al 2013, quando dall’assessorato all’Urbanistica di via Porcu è partita la segnalazione alla Procura. Da allora tutto è rimasto bloccato, in attesa di una risposta alla richiesta di condono avanzata da alcuni proprietari dei terreni di Margine Rosso trasformati un villaggio fronte mare. «Una situazione che conosciamo da tempo e sulla quale stavamo già lavorando», dice l’assessore Vanini. «Di fronte a questa emergenza dobbiamo accelerare per trovare una soluzione che metta ordine e garantisce la massima sicurezza», sottolinea l’assessore, «ovviamente con le dovute prudenze e attenzioni. Però va presa una decisione seria, perché in quella zona c’è un evidente pericolo per le persone».

Le ordinanze

Ieri sono scattate le ordinanze di bonifica indirizzate ai proprietari dei lotti. Nei documenti, uguali per tutti, viene imposta la messa in sicurezza dei terreni. Prima però serve un piano di caratterizzazione da parte di ciascuno, di fatto una verifica sul livello di inquinamento dell’area, poi servirà un intervento di bonifica - che dovrà essere autorizzato dalla Città metropolitana - a carico dei privati. Nel frattempo l’area resta interdetta.

Demolizioni

E sul futuro non ci sono dubbi: le strutture rimaste in piedi prima o poi andranno demolite. «Impossibile realizzare un nuovo campeggio, lì come in qualunque altra area vincolata dalla fascia costiera, come previsto dall’articolo 20 del Ppr», spiega l’esponente della Giunta. Nessuna area camper attrezzata, tantomeno nuove costruzioni. «Stiamo parlando della parte terminale del Poetto di Quartu», conclude Vanini, «una zona delicata del territorio che va tutelata e rispettata».

