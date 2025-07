Camping, quarto bando per la nuova gestione 

C’è tempo sino alla vigilia di Ferragosto per partecipare al bando per l’affidamento in gestione del campeggio comunale di Piscina Rei, a Costa Rei. Si tratta del quarto bando pubblicato dal Comune Muravera: i primi tre, infatti, sono andati deserti. Sino ad ora con buona probabilità i parametri stabiliti sono stato giudicati poco appetibili. Anche per questo il Consiglio comunale adesso ha approvato la riduzione del canone (da 180mila euro a 90mila euro) per i primi sei anni di gestione su un totale di 16. Il valore complessivo della concessione è di 23 milioni di euro.

Il campeggio, a causa anche di una complicata vicenda giudiziaria legata alle case mobili che si è conclusa da poco, è chiuso da oltre quattro anni. L’obiettivo è quello di riaprirlo nel 2026. Per Muravera questa sarà la quinta estate senza una delle sue principali strutture ricettive. (g. a.)

