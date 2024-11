Camping Le Dune, sconto al gestore 

Ora c’è il via libera anche da parte degli uffici: chi si aggiudicherà il campeggio comunale Le Dune di Costa Rei avrà una riduzione del 50 per cento del canone per i primi tre anni (180mila euro la quota intera a base d’asta) e una gestione di sedici anni anziché dodici. Una rimodulazione che porta il valore della concessione da venti a ventitré milioni e che dovrebbe essere più appetibile dopo che le prime due gare sono andate deserte. Il campeggio che si trova in località Piscina Rei, a causa anche di una complicata vicenda giudiziaria legata alle case mobili che si è conclusa da poco, è chiuso da ormai quattro anni. Il nuovo bando mette in chiaro anche la quantità massima prevista di case mobili, e cioè il 25 per cento della capienza. Per il restante 75 per cento i turisti possono essere accolti con tende o camper.

I lavori

Il bando, come comunicato nel corso dell’ultimo Consiglio dalla segretaria comunale, dovrebbe essere pubblicato entro metà novembre. Contemporaneamente – o poco dopo – dovrebbero partire i lavori da 220mila euro per il ripristino dei danni subiti dal campeggio nel corso dell’incendio dell’agosto 2023 (sono stati danneggiati in particolare gli impianti elettrici). Somma che in gran parte è stata messa a disposizione dalla Regione. Una corsa contro il tempo, insomma, per cercare di avere la struttura di nuovo operativa nel 2025.

Opposizione scettica

Il rischio però, come sottolineato dal capogruppo di opposizione Gianfranco Sestu, è di trascorrere un’altra estate con “Le Dune” chiuso: «Qualsiasi ditta interessata a prenderlo in gestione – dice Sestu – con tutti i lavori che ci sono da fare sia da parte dello stesso gestore che da parte del Comune difficilmente riuscirà ad aprire per il 2025. Mi auguro di sbagliarmi, l’unica cosa che posso chiedere è di accelerare al massimo».

Ci sono una serie di ritardi, insomma, che si starebbero accumulando anche perché, secondo l’opposizione, la maggioranza non ha accolto da subito il suggerimento di ridurre il canone con il risultato che le prime due gare (maggio e agosto 2023) sono andate deserte.

L’obiettivo del sindaco

Per il sindaco Salvatore Piu in ogni caso «questo è il momento che gli operatori si facciano avanti: noi siamo pronti a fare tutto quello che c’è da fare per una pronta riapertura del campeggio». Se anche la terza gara non dovesse andare in porto per Costa Rei sarebbe la quinta estate senza una delle sue principali strutture ricettive. Ma è proprio quello che l’amministrazione comunale sta cercando di evitare.

