Camping Is Arutas, persi 300mila euro di canone d’affitto  

Il viavai dei turisti c’è ogni giorno. Molti non sanno che il campeggio comunale di Is Arutas è chiuso e quindi devono cercare altre strutture. Un servizio importante nel cuore del Sinis e che segna anche un’altra nota dolente: per le casse comunali c’è un ammanco di più di 300 mila euro. Dai conti effettuati dagli uffici comunali risulta che gli ex gestori non versavano il canone d’affitto da diversi anni, né la tassa di soggiorno. La questione nei prossimi giorni approderà anche in Consiglio comunale. Il consigliere Antonello Manca ieri ha presentato un'interrogazione per avere chiarimenti sulla situazione che ha portato alla chiusura del campeggio. Manca chiede «le ragioni per cui non sono stati adottati tempestivamente provvedimenti amministrativi e legali nei confronti dei gestori morosi, anziché attendere il consolidamento di una posizione debitoria importante». E ancora se siano stati attivati strumenti come la diffida, la risoluzione anticipata del contratto, il blocco delle attività o la richiesta di escussione delle garanzie fideiussorie previste dalla concessione. Infine «quali iniziative intenda intraprendere l’amministrazione per garantire la riapertura del campeggio e qual è il piano per il recupero delle somme dovute e quali sono i tempi stimati per chiudere il contenzioso». Gli ex gestori della struttura hanno presentato ricorso al Tar.

Le proposte

Manca chiede che vengano rese pubbliche tutte le concessioni e i contratti delle altre strutture ricettive presenti nel Sinis. «Questo permetterebbe un’analisi puntuale e approfondita, per prevenire e gestire eventuali criticità simili in futuro - si legge nel documento - Propongo poi che vengano adottati sistemi di controllo periodico sui pagamenti e sulla regolarità delle gestioni, con l’introduzione di penali per ritardi nei pagamenti, clausole contrattuali che consentano la sospensione immediata delle attività in caso di inadempienza reiterata». Le risposte arriveranno durante il prossimo Consiglio ma Abis aveva già annunciato che potranno partecipare al bando per la nuova gestione solo ditte con con garanzie economiche importanti. E che il Comune per il ripristino del camping non sborserà fondi propri, si parla di lavori per un milione di euro.

