Camping in vendita, il Comune accelera 

Si saprà il 6 settembre (e non il 25, come era stato detto in un primo momento) l’eventuale nome della società o dell’imprenditore che si aggiudicherà il campeggio di Porto Corallo, messo in vendita dal Comune dalla fine dello scorso anno. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale anticipando così di due settimane l’apertura delle buste che potranno essere presentate sino al 5 di settembre. Apertura che ci sarà, ovviamente, solo in caso di offerte.

La gara, pubblicata per la prima volta il 14 novembre, è stata prorogata per ben quattro volte: durante le prime tre non è stata infatti presentata alcuna offerta. La somma a base d’asta per la vendita del campeggio è stata stabilita in tre milioni e 137mila euro (si va al rialzo).

La decisione di vendere ha suscitato a più riprese le polemiche di una parte dell’opposizione. In caso di gara deserta questa potrebbe essere l’ultima proroga. (g. a.)

