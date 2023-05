Camping di Costa Rei, deciderà una commissione 

Sarà una commissione esterna formata da tre esperti a valutare le offerte che perverranno per la gestione del campeggio comunale Le Dune di Costa Rei chiuso da due anni. Per far parte della commissione è possibile candidarsi con Pec al protocollo del Comune entro il 24 maggio. Potranno fare domanda avvocati iscritti all’albo da almeno tre anni, docenti universitari di ruolo, professionisti iscritti all’albo con esperienza nel settore dell’appalto in questione, dipendenti pubblici o dirigenti altamente qualificati (sempre con esperienza). Il compenso dei componenti della commissione è compreso tra 1000 e 1800 euro.

Il campeggio sarà affidato in gestione per 12 anni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo a base d’asta 180mila euro l’anno). Il valore complessivo della concessione per 12 anni è stato stimato in venti milioni di euro. La commissione giudicatrice, oltre all’offerta economica, prenderà in esame una serie di criteri tra i quali quello “motivazionale”. Otterrà un punteggio più alto chi, ad esempio, garantirà l’apertura del bar e del ristorante tutto l’anno, chi utilizzerà prodotti locali, chi si impegna a promuovere le bellezze naturalistiche del territorio e chi proporrà un innovativo progetto di marketing turistico. (g. a.)

