Camping, corsa contro il tempo 

Corsa contro il tempo per riaprire il campeggio comunale Le Dune di Costa Rei, chiuso da due anni. Lo scorso venerdì l’amministrazione comunale ha pubblicato il bando di gara da 20 milioni di euro (questo è il valore della concessione) per assegnare in gestione per dodici anni una delle strutture ricettive più rinomate della costa: chi se lo aggiudicherà dovrà versare nelle case del Comune un canone annuo di (almeno) 180mila euro.

Il Comune

«Puntiamo – spiega il sindaco di Muravera Salvatore Piu – ad aggiudicarlo entro i primi di giugno. È vero, siamo in ritardo per la stagione che sta iniziando però è anche vero che non era facile. In questi due anni abbiamo dovuto affrontare e superare ostacoli di ogni tipo». Piu si riferisce, fra l’altro, al contenzioso con i gestori per rientrare in possesso della struttura dopo le vicissitudini del 2021 che portarono al sequestro delle casette mobili e quindi alla chiusura. «Le legge ci ha dato ragione – dice Piu – ma mi dispiace per la cooperativa, si farà in modo di restituire almeno i posti di lavoro sottratti. Di chi è stata la responsabilità di tutto questo? Ognuno si faccia il proprio esame di coscienza, io sto e sarò sempre dalla parte della legalità. Non mi si venga a dire che ho chiuso io il campeggio, io l’ho aperto il 25 aprile del 2001 e adesso, a distanza di 22 anni, lo sto aprendo una seconda volta».

Il bando

Il campeggio sarà assegnato attraverso il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La commissione giudicatrice, oltre all’offerta economica, prenderà in esame anche il criterio “motivazionale”. Otterrà un punteggio più alto chi, ad esempio, garantirà l’apertura del bar e del ristorante tutto l’anno, chi utilizzerà prodotti locali, chi si impegna a promuovere le bellezze naturalistiche del territorio e chi – ma questi sono solo alcuni esempi - proporrà un innovativo progetto di marketing turistico. Tra i requisiti per poter partecipare c’è quello di capacità economica e finanziaria (2,5 milioni di euro di fatturato l’anno negli ultimi tre anni ma si può anche ricorrere all’avvalimento) e quello tecnico. Le domande dovranno essere presentate entro il 26 maggio. Da lì in poi – qualora ci fossero delle proposte – inizierà la corsa contro il tempo per l’aggiudicazione (chi vince dovrà versare al Comune in 12 anni circa 2,2 milioni di euro) e per la riapertura del campeggio.