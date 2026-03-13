Campidanese distrutta dopo il crollo del tetto, paura ma nessun ferito  

Improvviso crollo di una abitazione in via delle Mimose a Monserrato. Il tetto in canne e tegole di una vecchia casa campidanese si è letteralmente afflosciato.

È caduta anche una parte dei muri portanti. Per fortuna nell’abitazione in quel momento non c’era nessuno. A dare l’allarme sono stati i vicini con l’arrivo dei Vigili del fuoco di Cagliari: qualcuno avrebbe avvertito un vero e proprio boato. Per questo si è pensato anche al possibile scoppio di una bombola. Il sopralluogo dei Vigili del fuoco ha escluso questo: si sarebbe trattato di un crollo strutturale di una vecchia abitazione con la stabilità che potrebbe essere stata compromessa anche dalle piogge di gennaio e delle settimane successive. Un accurato sopralluogo è stato effettuato anche dalla Polizia locale. Si sta occupando della vicenda anche il sindaco Tomaso Locci.

Sono tantissime le abitazioni del centro storico che avrebbero bisogno di lavori di restauro. Per fortuna a Monserrato non ci sarebbero stati altri crolli neppure col ciclone di gennaio.

«Ma la situazione va affrontata ed è quello che stiamo facendo», dice il sindaco Locci, «si sta definendo il Puc, poi si potrà intervenire sul centro storico, dove sono tante le vecchie case campidanesi che hanno bisogno di adeguati interventi di restauro: quanto accaduto nella casa di via Mimose, va preso con la necessaria attenzione».

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