Campi sportivi, via al cantiere 

Conto alla rovescia per i lavori di riqualificazione dell’area di via dell’Argine, dove sorgerà un nuovo impianto sportivo con campi da padel e da calcetto, spogliatoi, un punto ristoro, un’area giochi per bambini e un centinaio di parcheggi. Il cantiere aprirà la prossima settimana insieme a quello per realizzare il nuovo Eurospin e i costi saranno a carico dell’impresa. Il Comune non sborserà dunque un centesimo del milione e 200mila euro che serviranno per l’intervento sulla parte pubblica. Verrà riqualificato anche l’assetto viario: pista ciclabile, marciapiedi, strade). L’impianto sportivo sarà videosorvegliato e protetto da una recinzione.

Il sindaco

«Si tratta di un progetto del 2018 quando, grazie ai Piu (Piani integrati urbani) ci siamo aggiudicati circa 2.500.000 euro dalla Regione, che serviranno per riqualificare le aree cosiddette periferiche», dice il sindaco Tomaso Locci, che è anche assessore all’Urbanistica. «Il progetto è stato modificato del tutto su mia richiesta qualche anno fa. All’inizio l’impresa ci aveva presentato un documento che prevedeva solamente il discount, ma ci siamo intestarditi affinché cambiasse e includesse anche servizi per la comunità. E così è stato, siamo riusciti a fargli cambiare idea e a modificare il progetto». Discount che, afferma Locci, è «fondamentale per far risparmiare i cittadini senza che debbano spostarsi in altre città vicine che hanno già questo supermercato».

Le ricadute

Secondo il sindaco, sia l’Eurospin che l’impianto sportivo «creeranno un indotto economico non da poco per quanto riguarda l’aspetto occupazionale e abbiamo chiesto e ottenuto garanzie sull’utilizzo anche di prodotti locali. Questo specifico aspetto è stato proprio messo nero su bianco nel contratto firmato con l’azienda. L’intero progetto, sia l’impianto sportivo che il discount, rilancerà la città: le attività commerciali limitrofe ne gioveranno e le case aumenteranno di valore. Ci auguriamo che vengano rispettati i tempi di conclusione dei lavori». Per Ignazio Tidu, presidente della Commissione consiliare dell’Urbanistica, «rinascerà un’area attualmente in stato di abbandono e di incuria, piena di sterpaglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA