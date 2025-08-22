VaiOnline
Quartucciu
23 agosto 2025 alle 00:26

Campi sportivi, una discarica nei parcheggi 

Incivili del sacchetto in azione a Quartucciu, nel parcheggio vicino al centro sportivo polivalente Raffaele Piras. Lì sono alcuni sacchetti contenenti rifiuti abbandonati da qualcuno che, evidentemente, sfugge ai doveri della raccolta differenziata. Un grande sacco nero, e poco più in là alcuni sacchetti bianchi e blu con tutto intorno altri resti di abbandoni selvaggi.

Il parcheggio del centro sportivo è una zona abbastanza decentrata e, in questo periodo, anche poco frequentata, il che favorisce gli incivili, che possono contare di non essere visti. Solo qualche giorno fa il Comune aveva fatto bonificare l’area di piazza Maccioni, dopo le segnalazioni dei residenti: gli addetti al verde pubblico avevano infatti sfalciato la folta vegetazione spontanea e raccolto i rifiuti che erano stati abbandonati nella zona. Si è trattato di un intervento straordinario con costi aggiuntivi che ricadranno su tutta la comunità, anche su coloro che rispettano le norme della raccolta differenziata.

