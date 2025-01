Campi sportivi, scadute le concessioni 

Novità in arrivo per le squadre di calcio asseminesi. Dopo il completamento dei lavori di manutenzione del Coghinas e del Santa Maria, il Comune ha riacquisto dal primo gennaio la gestione dei due impianti sportivi.

Concessione scaduta

Nell’agosto 2010 era stata sottoscritta la convenzione novennale tra il Comune e il “Consorzio centro sportivo Coghinas” (costituito nel 2009 tra le associazioni sportive dilettantistiche Calcio Uisp Fedele Lecis, Circolo sportivo Cooper Band, Gioventù Assemini Calcio e Polisportiva circolo culturale Aiace Telamonio) per la concessione in gestione dell’omonimo impianto sportivo. Dopo la sospensione dovuta al Covid, erano seguiti vari rinvii della scadenza, l’ultima fissata al 31 dicembre 2024: da qui la delibera della Giunta per la riacquisizione del campo. Un atto dovuto alla scadenza della concessione, peraltro in regime di proroga legislativa.

Sia per il Coghinas sia per il Santa Maria il Comune ha avviato la procedura per rideterminarne il valore a seguito dei recenti lavori di miglioramento: «La norma prevede che i canoni di concessione e i costi di utilizzo siano determinati in base al valore attuale della struttura», dice l’assessore allo Sport Francesco Murtas.

«Il nostre Ente - ha spiegato il sindaco Mario Puddu - intende promuovere l’attività sportiva a livello agonistico, amatoriale, ricreativo ed educativo nei nostri impianti sportivi. Per questo si rende necessario regolamentare le forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunale esistenti, di futura costruzione o acquisizione».

Le strade

«Stiamo valutando - prosegue Murtas - tre possibilità sulla base delle esigenze: indire un bando per la gestione, lasciare gli impianti all’amministrazione che poi li concederà (di volta in volta previa richiesta) alle società sportive o, in ultimo, affidare la gestione a una ditta esterna».

L’esigenza principale è quella di mettere tutte le associazioni nelle condizioni di poter fruire dei campi per il tempo necessario a soddisfare le esigenze dei propri atleti: «Non possiamo più permetterci - ha concluso Murtas - che le squadre siano costrette ad allenarsi e giocare fuori casa. Ora abbiamo strutture idonee alle prime squadre con spalti nei quali, volendo, si potrà far pagare il biglietto e spazi adeguati a soddisfare l’ampia richiesta di calcio giovanile e delle varie categorie, compresa quella femminile».

Le reazioni

Pier Paolo Casula, presidente dell’“Asd gioventù Assemini”, si dice «positivo» in vista delle novità. Speranzoso Sandro Stara, dirigente delle Gds “Asseminese” e “Assemini calcio”: «Confidiamo che le scelte che verranno prese possano tenere conto delle esigenze e delle difficoltà che abbiamo più volte rappresentato». Preoccupato invece Vincenzo Girau, presidente dell’“Asd Aiace”: «In passato abbiamo organizzato diversi tornei internazionali. L’esigenza di programmare diversi mesi prima non so se ci consentirà di pianificare la stessa cosa nel 2025. Attendiamo comunicazioni dal Municipio per capire come muoverci».

