VaiOnline
Nuoro.
08 dicembre 2025 alle 00:48

Campi sportivi rimessi a nuovo 

Presto gli interventi per sistemare gli impianti di Sa’e Sulis e Città Giardino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due impianti sportivi saranno restituiti ai nuoresi dopo anni di abbandono. I campi da calcio di Sa ’e Sulis e Città Giardino sono destinatari di importanti interventi per oltre un milione di euro. Nei giorni scorsi la Giunta Fenu ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per utilizzare il finanziamento regionale da un milione e 40 mila euro assegnato agli impianti sportivi di Sa ’e Sulis e Città Giardino (che già gode di un contributo regionale di 360 mila euro).

La situazione

Entrambi i campi sono in stato parziale o totale di abbandono. Quello di Sa ’e Sulis è rimasto a lungo marginale, quasi inesistente. L’impianto di Città Giardino è stato preso di mira per anni dai vandali, soprattutto negli spogliatoi, mentre il campo è stato sistemato quest’anno dall’ex commissario del Comune Giovanni Pirisi che è intervenuto per i ritocchi, in particolare nelle reti danneggiate.

Gli interventi

Nel campo di Sa ’e Sulis con un milione di euro si prevede di completare la tribuna coperta con parapetti, percorsi, segnaletica, per poi proseguire con la verifica della posizione delle torri faro rispetto al nuovo manto da gioco. Previsti la realizzazione delle recinzioni parapalloni, spazi di gioco e sostituzione dei proiettori delle torri faro con nuovi a tecnologia led. In conto anche la realizzazione ex novo del campo in erba sintetica e la demolizione dei vecchi spogliatoi. A Città Giardino è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo, oltre alla sostituzione degli infissi interni danneggiati e parti di impianto idrico ed elettrico (plafoniere e rubinetti per esempio). Il finanziamento servirà inoltre all’acquisto di nuovi arredi.

L’assessora

«Abbiamo approvato in Giunta l’atto di indirizzo per individuare il progettista che si occuperà della riqualificazione delle strutture - dice l’assessora allo Sport, Natascia Demurtas -. Ci consente di rendere funzionali entrambe le strutture e dare un segnale alle periferie della città che avranno una struttura a disposizione. Ora non è possibile individuare una data di fine lavori, ma cerchiamo di dare supporto al progetto. Stiamo seguendo tutte le fasi sperando che i cittadini possano usufruire dei campi al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 