Campi sportivi rimessi a nuovo 

Due impianti sportivi saranno restituiti ai nuoresi dopo anni di abbandono. I campi da calcio di Sa ’e Sulis e Città Giardino sono destinatari di importanti interventi per oltre un milione di euro. Nei giorni scorsi la Giunta Fenu ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per utilizzare il finanziamento regionale da un milione e 40 mila euro assegnato agli impianti sportivi di Sa ’e Sulis e Città Giardino (che già gode di un contributo regionale di 360 mila euro).

La situazione

Entrambi i campi sono in stato parziale o totale di abbandono. Quello di Sa ’e Sulis è rimasto a lungo marginale, quasi inesistente. L’impianto di Città Giardino è stato preso di mira per anni dai vandali, soprattutto negli spogliatoi, mentre il campo è stato sistemato quest’anno dall’ex commissario del Comune Giovanni Pirisi che è intervenuto per i ritocchi, in particolare nelle reti danneggiate.

Gli interventi

Nel campo di Sa ’e Sulis con un milione di euro si prevede di completare la tribuna coperta con parapetti, percorsi, segnaletica, per poi proseguire con la verifica della posizione delle torri faro rispetto al nuovo manto da gioco. Previsti la realizzazione delle recinzioni parapalloni, spazi di gioco e sostituzione dei proiettori delle torri faro con nuovi a tecnologia led. In conto anche la realizzazione ex novo del campo in erba sintetica e la demolizione dei vecchi spogliatoi. A Città Giardino è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo, oltre alla sostituzione degli infissi interni danneggiati e parti di impianto idrico ed elettrico (plafoniere e rubinetti per esempio). Il finanziamento servirà inoltre all’acquisto di nuovi arredi.

L’assessora

«Abbiamo approvato in Giunta l’atto di indirizzo per individuare il progettista che si occuperà della riqualificazione delle strutture - dice l’assessora allo Sport, Natascia Demurtas -. Ci consente di rendere funzionali entrambe le strutture e dare un segnale alle periferie della città che avranno una struttura a disposizione. Ora non è possibile individuare una data di fine lavori, ma cerchiamo di dare supporto al progetto. Stiamo seguendo tutte le fasi sperando che i cittadini possano usufruire dei campi al più presto».

