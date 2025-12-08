Campi sportivi, parola al tribunale 

I soldi ci sono, il progetto pure, ma sarà il Tribunale a decidere le sorti del centro sportivo polivalente di Sant’Isidoro.

La situazione

In fase degli espropri infatti il Comune si è dovuto scontrare con il rifiuto alla cessione di uno dei proprietari dei terreni, che ha fatto causa all’amministrazione che ovviamente si è opposta. Così adesso il verdetto è atteso nei prossimi giorni.«In fase di acquisizione dei terreni», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «un proprietario ha fatto la cessione bonaria, l’altro invece ha fatto ricorso è ha bloccato tutto». I terreni sono quelli di fronte al centro agroalimentare della borgata, «noi da parte nostra abbiamo fatto partire tutto l’iter per l’ occupazione di urgenza e adesso a giorni il tribunale dovrà decidere cosa fare».La proprietà del terreno ha rifiutato sia l’offerta a metro quadro, giudicata non congrua, «sia il fatto che chiedono che la realizzazione del campo sportivo sia spostata in altra zona. Ma dove dobbiamo realizzare il campo è una cosa che dobbiamo decidere noi, non loro. Comunque adesso aspettiamo per vedere come andranno le cose».

Il progetto

Certo è che il progetto è pronto. La Regione ha finanziato circa 500 mila euro per una struttura sportiva polivalente, con spogliatoi, campo di calcetto e di basket e anche un’area giochi per i bambini.«Si tratta di un’opera molto importante per la borgata», dice ancora Caredda, «i bambini e i ragazzi che vogliono fare sport attualmente non hanno nessuno spazio e si riuniscono nel piazzale. Per questo il campo polivalente risulta essere importantissimo anche come centro di aggregazione per i più giovani».Il centro sportivo polivalente va così ad aggiungersi al centro agroalimentare, primo tassello per il rilancio della borgata di Sant’Isidoro. Un’opera che aveva visto la luce dopo non poche peripezie. Era stata la Giunta del sindaco Pierpaolo Fois ad avere l’idea e a ottenere il finanziamento. In seguito la successiva giunta Murru aveva sbloccato la questione relativa agli espropri dell’area e dato il via ai lavori.

Con il centro polisportivo la borgata cerca il suo definitivo rilancio per uscire dall’isolamento rispetto al centro. Una zona che unisce diversi residenti e su cui negli ultimi anni si sta cercando appunto di convogliare diversi servizi e di farne anche il fulcro di numerose iniziative organizzate proprio per far conoscere il territorio, nonostante anche i gravi problemi di collegamenti con i mezzi pubblici.

RIPRODUZIONE RISERVATA