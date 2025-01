Campi sportivi: pannelli fotovoltaici e nuova pensilina 

Conclusi i lavori d’installazione degli impianti fotovoltaici sul tetto sugli spogliatoi dei campi sportivi di Arbus (“Santa Sofia” e “Mario Peddis”) e di messa in sicurezza delle due strutture. Un progetto da 162 mila euro, di cui 147.665 sono fondi del Gal Linas Campidano e il resto è del Comune.

«Oltre a garantire un immediato risparmio energetico – dice l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas – l’energia prodotta con i pannelli fotovoltaici installati sugli spogliatoi con sistemi di accumulo potrà essere messa a sistema per abbattere i costi di altri edifici comunali. Interventi fondamentali per garantire strutture moderne e adeguate alle esigenze di atleti e cittadini».

Nel campo “Mario Peddis" sono stati rimessi a nuovo anche 60 metri di recinzione, sistemati i cancelli d’ingresso e completata l’illuminazione a Led, essenziale per consentire le attività serali.

«A Santa Sofia – aggiunge Murtas – è stata sostituita la pensilina della tribuna, con un investimento complessivo di 130 mila euro. Questo lavoro arriva dopo anni di attesa e di proteste per via del divieto di accesso durante le partite di calcio, un provvedimento obbligato dalle precarie condizioni della vecchia copertura in metallo a rischio crollo».

