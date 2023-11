Campi sportivi, nuovi fondi 

Con due distinti finanziamenti, la Regione contribuirà al completamento dei campi sportivi di Laconi e Nureci. In quest’ultimo centro i fondi concessi ammontano a 200mila euro che vanno ad aggiungersi ai 700mila già a disposizione attraverso il Bando “Sport e periferia”, più 50mila del Comune e 100mila dalla Regione. Le ulteriori risorse consentiranno all’amministrazione comunale guidata da Emanuel Atzori di completare la sistemazione della zona sportiva con un nuovo terreno di gioco in sintetico riqualificando spalti, spogliatoi, illuminazione, parcheggi e il campo da tennis adiacente. La conclusione dei lavori prevista per la prossima primavera consentirà di poter giocare in casa alla squadra di calcio del Santa Barbara, che partecipa al campionato di Terza Categoria, visto che che ora gioca a Nurallao.

Al Comune di Laconi l’assessorato regionale allo Sport ha invece destinato 120mila euro che anche in questo caso permetteranno al Comune del sindaco Salvatore Argiolas di completare il campo di calcio anche in questo caso in erba sintetica. Per la stessa finalità sono già a disposizione 300mila euro e ora si potrà procedere alla fase esecutiva dell’intervento. ( s. c. )

