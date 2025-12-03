Campi sportivi, nuove risorse per il restyling 

Gli impianti sportivi del Comparto 8 e di Riu Saliu a Monserrato pronti a rifarsi il look. La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle strutture, con interventi previsti sulle coperture, i parapetti, il parquet e per l’impermeabilizzazione degli edifici.

Un quadro economico da 210 mila euro complessivi, per garantire alle società un utilizzo sicuro degli spazi, dove giocano tanti bambini e ragazzi. «Continuiamo a lavorare per rendere lo sport a Monserrato a misura di tutti, e per farlo ci vogliono palestre e strutture fruibili», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. Per le associazioni sportive sono in arrivo anche i fondi a sostegno dell’attività: la Giunta ha sbloccato il fondo per i contributi ordinari allo sport, oltre 25 mila euro da suddividere tra quanti faranno richiesta. Per farlo c’è tempo fino al 17 dicembre, scrivendo all’Ufficio Protocollo e allegando la documentazione richiesta nell’avviso pubblicato sul sito del Comune.

