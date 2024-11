Campi sportivi e Montegranatico: il Consiglio dice sì alle spese 

Nel recente Consiglio comunale di Villamar sono stati votati dei punti cruciali per la comunità. Approvata una variazione di bilancio che include l'impiego di alcune quote dell'avanzo di bilancio del 2023 per la sostituzione dei climatizzatori della scuola media e della caserma dei carabinieri (circa 10mila euro); l'acquisto di arredi urbani (5mila) e il completamento della palestra comunale (125mila). È stata inoltre approvata l'estinzione anticipata del mutuo per la casa di riposo, finanziata al 90 per cento con l'avanzo di bilancio e al 10 per cento con la vendita di due lotti dell’ex mattatoio. È stato richiesto un incontro privato per discutere della gestione economica della Fondazione.

Approvato anche il documento unico di programmazione 2025-2027, che include l'ampliamento del piano degli insediamenti produttivi, la riqualificazione degli impianti sportivi (finanziata con 210mila euro su un bando regionale di 1 milione) e il restauro di una parte dell'ex Montegranatico. È stato chiarito che il finanziamento regionale per la manutenzione urbana verrà utilizzato dopo la conclusione dei lavori per la fibra ottica. A breve verrà inoltre messa a gara la pulizia del canale (finanziamento di 70mila euro).

Si è anche affrontato il problema dei parcheggi e delle multe per divieto di sosta in via Roma: «In un incontro coi commercianti – annuncia il consigliere di minoranza Valerio Porcu – verranno discusse soluzioni che concilino sicurezza e commercio». (g. g. s.)

