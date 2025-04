Campi sportivi, altri fondi  per i lavori 

La giunta comunale di Decimoputzu ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dalla Regione che utilizzerà per lavori negli impianti sportivi. Nel campo di calcetto a 5, campo da tennis e nel campo da bocce sono previsti la ristrutturazione degli spogliatoi, il completamento degli spogliatoi e dei bagni e la sistemazione del piazzale.

«Abbiamo approvato il progetto», dice il sindaco Antonino Munzittu (con lui i delegati alle sport: Claudia Piras e Ivo Corona), «ora possiamo dare in appalto l’intervento».

Munzittu non ha dubbi: «Questi lavori, insieme alla ristrutturazione della piscina, daranno vita a un complesso sportivo bellissimo e all’avanguardia. Non dimentichiamo che il campo sportivo è stato realizzato con il manto sintetico e nuova illuminazione, per i lavori nella palestra comunale abbiamo ottenuto un milione e 200 mila euro del Pnnr. Avremo una moderna cittadella sportiva». (l. e.)

