Campi senz’acqua, raccolto dimezzato 

«Lo scorso anno è stato fatto un taglio di 5.000 ettari di superfici irrigate con una perdita di 50 milioni di euro di fatturato agricolo. Per capire la gravità delle cose: diciamo che se quest’anno si confermasse questo taglio potrei dirmi contento. La situazione è drammatica». Efisio Perra presiede il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale che abbraccia un territorio vastissimo, dall’Iglesiente alla Barbagia di Seulo, nel mezzo tutto il Medio e Basso Campidano.

I numeri

Campi immensi sui quali si distendono aziende agricole nelle quali si coltivano la frutta e la verdura che ogni giorno finiscono sulle tavole dei sardi (e non solo). Qualche giorno fa il Cbsm ha comunicato il taglio previsto per la stagione irrigua alle porte. «È autorizzato l’accoglimento delle comunicazioni di irrigazione per il periodo primaverile-estivo limitatamente alla misura del 50% delle superfici denunciate nelle annate 2022 o 2023», si legge nell’avviso. Per avere una misura delle conseguenze, il calcolo è presto fatto, col 50 per cento di acqua in meno si divide tutto per due: terreni da coltivare, prodotti da raccogliere, incassi, occupazione e via dicendo. «Forse la questione non è stata percepita. Siamo il territorio che nel 2024 ha subito il taglio maggiore di superfici irrigate. Abbiamo avanzato proposte, prodotto documenti, fatto innumerevoli incontri. Ora siamo in attesa di conoscere la quantità d’acqua che ci verrà assegnata, quello agli agricoltori era il primo avviso».

Nei campi

Del Consorzio da più di vent’anni fa parte anche Lazzaro Fois, settantenne di Serrenti a capo di un’azienda che conta oltre cento di ettari di terreno con colture in serra, erba medica, piante officinali tra le quali la maleleuca dalla quale si distilla il tea tree oil. «L’anno scorso – quando era stato disposto un taglio dell’acqua del 30% – abbiamo perso almeno 50mila euro. Stavolta andrà peggio. Faccio questo lavoro da tutta la vita, è meraviglioso ma sempre più difficile». Nella vicina Samassi, nelle campagna di Bingia s’ommu, Giuseppe Onnis – 46 anni – coltiva pomodori, carciofi, finocchi, erba medica e grano. «Cosa farò? L’unica cosa che posso fare: tagliare del 50 per cento le superfici coltivate e, dunque, la produzione. Questo provocherà problemi economici all’azienda che avranno un risvolto anche sociale. Ho 12 dipendenti, quest’anno ho fatto uno sforzo enorme per tenerli tutti, ma è un onere troppo gravoso, il prossimo anno dovrò scegliere chi potrà lavorare e chi resterà a casa». La questione è persino più complicata. «Questo territorio produce un carciofo che viene esportato in Italia e all’estero. Quando ci sarà carenza di prodotti locali perderemo la filiera, perché il consumatore che ora compra il carciofo sardo si abituerà a comprarne un altro, magari quello tunisino. Come faremo a farlo tornare sui suoi passi quando e se l’emergenza idrica sarà finita?».

I nuovi tropici

A Villacidro, paese degli agrumi per eccellenza, da qualche tempo si coltivano anche frutti tropicali. A farlo sono due fratelli che hanno ereditato dal padre l’amore per la terra: Giovanni Muscas si è dedicato (tra le tante cose) all’avocado, mentre Francesco ha preferito la pitaya, detta anche frutto del drago. «Devo dire che, per fortuna, noi non abbiamo problemi perché la pitaya è una sorta di cactus e ha bisogno di pochissima acqua. Può essere una soluzione che val la pena di essere esplorata. Adesso che comincia a fare caldo irrigo una volta alla settimana, in piena estate anche tutti i giorni ma per poco tempo, 20-25 minuti a goccia controllata». Insomma, con un clima sempre più arido val la pena di guardarsi intorno per studiare alternative percorribili. «La pitaya è un’alternativa: viene coltivata in Spagna, a Malaga, dove c’è stato un lunghissimo periodo di siccità e molte colture hanno sofferto – spiega Francesco Muscas –. Siamo preoccupati e forse bisogna iniziare a pensare a colture è più sostenibili, specializzate che sono anche più costose per il coltivatore e il consumatore. Il mercato c’è. D’altronde la frutticoltura tradizionale soffre ancora di più la siccità rispetto all’orticoltura, nel secondo caso si tagliano gli ettari da coltivare, ma se uno ha le piante non può lasciarle morire di sete. Per questo serve avere una mente aperta per valutare alternative e sistemi di irrigazione controllati».

Nella fungaia

Tra le produzioni più insolite anche il fungo shitake e il peperoncino habanero scelti da Fausto Caboni, titolare di un’azienda agricola biologica che produce anche zafferano e cereali a San Gavino. «Detto che la situazione della siccità è gravissima, dal punto di vista aziendale non posso lamentarmi e questo anche grazie alle scelte che ho fatto. Il fungo non va irrigato, nella fungaia ho dei nebulizzatori che spruzzano una nebbiolina. Il peperoncino ha bisogno di un intervento solo quando non piove e lo zafferano non ha bisogno d’acqua, anzi: d’estate va in riposo vegetativo, come un letargo. Capisco però che chi ha coltivazioni diverse e più estese stia attraversando momenti difficili».

