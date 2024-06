Campi senza irrigazione 

Una ampia parte di Marmilla non ha un sistema di irrigazione e in un periodo in cui l’acqua dai pozzi inizia a scarseggiare i danni alle produzioni si fanno importanti. Mentre altre aree dell'isola ricevono sostegni per superare le crisi idriche avendo comunque un sistema di irrigazione, qui l'acqua è sempre stata un bene scarso, senza possibilità di pianificare a lungo termine. Quest'anno, con un'indennità compensativa ridotta rispetto al passato, molte aziende rischiano di soccombere. Agricoltori e allevatori chiedono che il problema sia superato da una adeguata infrastruttura idrica o, alla peggio, di ricevere delle giuste compensazioni.

La rete idrica

La condotta idrica si ferma tra Villamar e Pauli Arbarei. Più a nord i terreni dipendono dai pozzi. «A Turri, Ussaramanna, Tuili, Setzu, Genuri - afferma Fernando Atzeni, proprietario di un’azienda agrituristica a Turri - l’acqua è praticamente assente». Durante l’estate, la situazione si aggrava ulteriormente, costringendo gli agricoltori a utilizzare le acque superficiali, spesso insufficienti. Gli agricoltori lamentano anche una diminuzione dell'indennità compensativa nel tempo: «Se non si può estendere il servizio irrigatorio, allora l’indennità compensativa deve essere congrua». La mancanza di irrigazione penalizza anche gli allevatori, costretti ad affrontare costi elevati per foraggi e mangimi: «Non sappiamo se il seminato poi germoglierà. Con l’irrigazione coltiveremmo i nostri ortaggi e avremmo il cibo per gli animali, acquistandoli andiamo in perdita», dice stizzito Mauro Peddio, allevatore e agricoltore a Setzu.

La storia

Il problema non è nuovo: «Nel 1965 la Regione aveva previsto un sistema di irrigazione prioritario per la Marmilla, ma il progetto non è mai stato realizzato», sottolinea Atzeni. «Dobbiamo agire prima che le aziende chiudano», lamenta Peddio. Il sindaco di Turri, Martino Picchedda, ricorda un tentativo fallito nel 2017: «Dal momento in cui partì il primo lotto del progetto di collegamento Flumineddu-Tirso e che lambiva il nostro territorio, abbiamo fatto richiesta agli enti competenti, allegando anche uno schema progettuale, affinché una parte del cospicuo ribasso d’asta potesse essere impiegato per irrigare una piccola parte del nostro territorio comunale. Peccato poi che i lavori si siano bloccati lasciando ancora questa parte di Marmilla all’asciutto». Si pensa anche alla alternative: «L’aridocoltura consente ottenere prodotti di qualità, ma può produrre il 10 percento a seconda delle colture», spiega Atzeni. Le risorse idriche sono limitate anche a Villanovaforru e questo ha favorito lo sviluppo di tecniche di aridocoltura per recuperare antichi saperi del mondo contadino sardo: «Tra 20-25 anni non si potrà più coltivare così in Sardegna, e il problema si nota già oggi per alcune colture che era possibile coltivare sino a 15 anni fa», afferma Francesco Mascia.

