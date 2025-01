Campi scontati per giovani e disabili 

A meno di tre settimane dalla riacquisizione dei campi Coghinas e Santa Maria, il Comune di Assemini ha approvato alcune direttive per il loro utilizzo. Da inizio anno la gestione dei due impianti sportivi è tornata nelle mani dell’Ente. Così la Giunta si è riunita per dare varie risposte ai fruitori curiosi di conoscere le loro sorti: in attesa dell’approvazione del bilancio non sono previste variazioni alle tariffe, mentre la calendarizzazione sarà più rigida.

Le direttive

Sono pervenute agli uffici comunali svariate richieste di utilizzo, per questo si renderà necessario redigere un calendario d’uso secondo un preciso “ordine di priorità” stabilito dal Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali.

La precedenza verrà data ad associazioni e società sportive dilettantistiche che partecipano ai campionati internazionali, nazionali, regionali, provinciali e locali. A seguire: scuole, associazioni che svolgono attività amatoriale, associazioni con data anteriore di affiliazione a federazioni o enti di promozione sportiva. La priorità sarà data sulla base all’attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l’anno di riferimento e alle associazioni con più tesserati.

Quote

La concessione in uso degli impianti sarà subordinata al pagamento anticipato della somma corrispondente ai giorni e alle fasce orarie d’uso per il periodo richiesto. Ma non solo. Le associazioni che utilizzeranno gli impianti avranno l’obbligo di assumere a proprio carico le spese per la pulizia degli spogliatoi e quelle connesse all’uso dei locali e delle attrezzature presenti. Prima dell’utilizzo dovrà essere versata al Comune una cauzione, pari a mille euro, a garanzia degli eventuali danni. In attesa dell’approvazione del bilancio saranno applicate le tariffe già in uso.

Le novità

«Per le società asseminesi che usano il campo con continuità – spiega l’assessore allo Sport Francesco Murtas - verranno stabilite tariffe stagionali una tantum. Previsto uno sconto in base alle attività rilevanti sul piano sociale rivolte a bambini e disabili. Le società che utilizzano il campo potranno scegliere tra la polizza personale (che molte hanno già) e la cauzione. La manutenzione degli impianti sarà affidata a una società esterna perché la cura dei campi richiede l’uso di strumentazione professionale e competenze specifiche. Alla fine dell’anno avremo tre strutture nuove (a breve appalteremo i lavori del Santa Lucia), di livello e che andranno salvaguardate».

RIPRODUZIONE RISERVATA