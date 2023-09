Campi rom, via alle bonifiche 

Inizia l’opera di bonifica delle immense discariche intorno ai campi rom, a cominciare da quella nella palazzina Fs di Caput Acquas dove pure ieri notte è divampato un grosso incendio. Il Comune passa all’azione e l’entità delle spese programmate è abnorme.

I costi

«Stimiamo fra i 600 e gli 800 mila euro solo per caput Acquas», ammette l’assessore comunale all’Ambiente Manolo Mureddu. La cifra è emersa «grazie alle valutazioni analitiche dei costi dell’intervento di sistemazione che inoltreremo alla Regione per acquisire i finanziamenti - aggiunge - analisi che siamo in grado di offrire con precisione proprio in questi giorni». Deriva dall’input dato dal Prefetto sul cui tavolo sono finite sia la questione della presenza abusiva di famiglie rom e sarde che da anni occupano la palazzina a breve distanza da Barbusi (in uno scenario di degrado più volte posto sotto sequestro dai carabinieri), sia quella delle condizioni aberranti del campo rom municipale (e immediati dintorni) di via del Minatore.

I residenti

Si corre ai ripari, dunque, per una bonifica a Caput Acquas (e poi via del Minatore) che dovrebbe essere preludio di uno sgombero i cui tempi però ora non sono facilmente prevedibili. Ma a Caput Acquas, che a dispetto del nome è invece una terra dei fuochi per la quantità immemorabile di incendi appiccati ai rifiuti, convivere con quelle discariche è ormai impossibile: «Superata di gran lunga ogni soglia di tolleranza – ammette Lorenzo Congia, ex presidente della circoscrizione – non passa estate che non si affrontino roghi scaturiti dall’immane cumulo di rifiuti vicini alla palazzina». È in questo ambiente, all’interno di una roulotte piazzata in mezzo ai rifiuti di ogni sorta, che poco più di un annetto fa una mamma ha messo al mondo una creatura. Pagano pegno i residenti di Caput Acquas, Is Perdas, Seddargia e Su Strintu s’Axina che a seconda del vento respirano i fumi degli incendi. E denunciano danni economici anche i proprietari dei terreni vicini dove ci sono coltivazioni o allevamenti: «Più di un volta – rivela Gianni Garau, proprietario di un fondo – ho fermato le fiamme a secchiate e a pompa prima che saltassero la strada e arrivassero alle mie terre». Momenti di apprensione vissuti anche ieri notte a Caput Acquas per le fiamme appiccate al solito cumulo di rifiuti fra la palazzina ex Fs e la strada ferrata. Per fortuna sono rimaste circoscritte all’area la cui bonifica costerà più di mezzo milione.

