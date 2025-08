Campi nella morsa della siccità, limiti ai prelievi dai pozzi 

L’ordinanza del Comune di Turri sul prelievo dai pozzi comunali accende i riflettori su una criticità diffusa nella Marmilla, dove molti territori, a nord della linea Villamar - Pauli Arbarei , non sono raggiunti dalla condotta idrica del Consorzio di bonifica. Qui l’approvvigionamento idrico dipende interamente dai pozzi.

Il provvedimento consente il prelievo dal pozzo di Padru Ierru solo per l’abbeveraggio del bestiame, mentre gli altri pozzi saranno accessibili ai residenti, ma solo per usi agricoli e alimentari, e previa autorizzazione. Vietato ogni impiego non legato ad agricoltura e allevamento.

«Abbiamo voluto regolamentare il prelievo – spiega il sindaco Martino Picchedda – per tutelare chi ha reale necessità. Il pozzo con maggiore portata è riservato agli allevatori, per gli altri serve una richiesta formale».

Fernando Atzeni, agricoltore, conferma: «Con l’estate la situazione è grave. Le acque superficiali sono spesso insufficienti».

Nei comuni vicini, come Setzu , lo scenario è simile. Le piogge sempre più scarse aggravano la crisi.

«Quest’anno è peggio del precedente – racconta Salvatore Peddio, allevatore – tutte le fontane sono asciutte e spesso non riesco a soddisfare il fabbisogno giornaliero degli animali. Per fortuna ho un pozzo che dà ancora qualche litro. Serve la condotta idrica. Continuare così – conclude – è un disastro». (g. g. s.)

