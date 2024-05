Campi larghi e civici: gli esperimenti politici nelle sfide tra sindaci 

Ventisette Comuni al voto, con le sfide clou di Cagliari e Sassari a segnare il passo in queste Amministrative 2024. Ma sopra i 15mila abitanti, quindi con identica possibilità di ballottaggio, ci sono anche Monserrato, Sinnai e Alghero. Nei restanti ventidue centri, la partita si gioca nell’unico turno dell’8 e il 9 giugno (quando in tutta Italia si aprono anche i seggi delle Europee). La presentazione di simboli e liste per le Comunali scade oggi alle 12. Poi la campagna elettorale può cominciare ufficialmente.

Lo scenario

È l’alchimia delle alleanze a caratterizzare il voto alle porte. Da quando alle Regionali sarde ha vinto il Campo largo a tradizione Pd-M5S, la politica ha preso a declinare gli accordi in base a questo schema. Sul fronte opposto, la storica Casa delle libertà è sempre la misura per valutare la compattezza o meno del centrodestra, le cui divisioni interne sembrano essere uno strascico della sconfitta incassata lo scorso 25 febbraio.

Cagliari

M5S non ha ammesso deroghe: a Massimo Zedda, candidato del Campo largo, è stato imposto di non allargare la coalizione, su cui invece l’ex sindaco puntava visto l’obiettivo (tuttora in piedi) di vincere al primo turno. L’avversaria più diretta è Alessandra Zedda, passata da Forza Italia alla Lega, ma alla fine capace di ricompattare il centrodestra, portandosi dietro anche il Psd’Az. Tra i due Zedda è nato il caso Azione: dapprima il partito di Calenda aveva scommesso su Massimo, poi lo spostamento su Alessandra. È intervenuto il segretario regionale, Giuseppe Luigi Cucca, che ha proclamato neutralità elettorale e libertà di voto. Giuseppe Farris è il civico delle urne, ben attento a mantenere la distanza dai due principali schieramenti. Emanuela Corda è la candidata di Alternativa, Potere al popolo ha scelto Claudia Ortu.

Sassari

Il Campo largo si presenta con Giuseppe Mascia, segretario provinciale del Pd. Nicola Lucchi, civica “Sassari”, erede del sindaco uscente Nanni Campus, ha strappato al centrodestra sia Sardegna al centro-Venti20 che pezzi di Psd’Az; il resto della coalizione “tradizionale” corre con il rettore Gavino Mariotti. Ecco poi l’ex magistrato Mariano Brianda, con la “Costituente per Sassari”. Giuseppe Palopoli è il leader di “Sassari svegliati”, Manuel Pirino guida “Generazione Sassari”.

Monserrato

Qui l’alleanza Pd-M5S è sfumata: Valentina Picciau, indipendente di sinistra, non ha trovato l’accordo con Efisio Sanna, il candidato del Pd. Ma i Cinque Stelle hanno preferito l’oncologa ai dem in un mini Campo largo. Alberto Corda si presenta con il centrodestra, mentre l’uscente Tomaso Locci ha mantenuto l’impostazione totalmente civica (ma tutti i competitor hanno liste senza bandiere di partito).

Alghero

Raimondo Cacciotto, l’Avs del Campo largo, ha imbarcato pure i ribelli dei Riformatori guidati da Francesco Marinaro e alcuni fedelissimi del sindaco uscente Mario Conoci. Una guerra a Marco Tedde, il candidato del centrodestra (spaccato) che alle Regionali ha fatto ri-diventare la “sua” Forza Italia il primo partito della città. Sino alla chiusura delle liste non si escludono colpi di scena né ripensamenti, anche perché Sinistra futura ha minacciato di uscire dal Campo largo, visti gli alleati non graditi.

Sinnai

Barbara Pusceddu, ex sindaca dem e assessora uscente, ripropone il Campo largo. Alle urne se la vedrà con Aurora Cappai, ex progressista e civica appoggiata da Forza Italia, e con l’indipendente Aldo Lobina.

Gli altri Comuni

Nel Sud Sardegna, le urne si aprono a Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi e Serrenti. Nell’Oristanese vanno al voto i Comuni di Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile. Nel Nuorese le Amministrative dell’8 e 9 giugno interessano i centri di Onanì, Ortueri, Sarule e Villagrande Strisaili. Nel nord della Sardegna, è corsa elettorale a Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso e Villanova Monteleone.

Secondo turno

A Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai, i ballottaggi sono programmati per il 23 e 24 giugno, nel caso in cui nessuno dei candidati sindaco raggiunga il 50 per cento più uno delle preferenze. Nei centri sotto i 15mila residenti, il secondo turno è previsto solo in caso di pareggio tra le liste in corsa. La chiamata alle urne riguarda 374.412 cittadini e cittadine.

