Campi incolti e sterpaglie: pericolo incendi in tutta la città  

Terreni pieni di sterpaglie, ma anche rotatorie e spiazzi nelle vicinanze di palazzi, uffici e scuole. Per non parlare di parchi e giardini. Con l’arrivo del caldo scatta nuovamente l’allarme roghi e in città le aree abbandonate, sia pubbliche che private, sono moltissime. Basta fare un giro in diversi quartieri per individuare le zone più a rischio.

Il lavoro dei vigili del fuoco è già iniziato. Le chiamate per sterpaglie in fiamme e roghi in terreni incolti sono state numerose negli ultimi giorni. E le segnalazioni dei cittadini sono sempre di più: da Is Mirrionis a Terramaini, da Pirri a Mulinu Becciu, da Sant’Elia al Poetto.

E le difficoltà maggiori a volte sono quelle relative alle competenze. Come avviene ogni anno in via Is Mirrionis, nel terreno sterrato che porta a via Tuvumannu proprio davanti al complesso sportiva del Cus Cagliari. L’edificio scolastico è circondato da sterpaglie e il rischio incendio è molto alto. Nello spiazzo inoltre vengono parcheggiate molte auto e ci sono anche mezzi abbandonati (è il caso di un vecchio furgone). La segnalazione è stata fatta alla Regione e al Comune, ma anche alla Polizia Locale per le verifiche del caso.

