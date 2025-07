Campi incolti, cresce l’allarme incendi 

Tre settimane fa un incendio ha mandato in fumo la foresta di sterpaglie presente in un terreno in via Sanna Sulis, nella zona industriale di Pill’e Matta, a Quartucciu, lambendo anche le case. Un allarme che ha scatenato nuove polemiche sulla presenza di troppi campi incolti in diverse parti della cittadina dell’hinterland: vere e proprie micce sparse ovunque che fanno paura.

La mappa

Sterpaglie alte e secche circondano le abitazioni in via Paolo Borsellino, nella parte periferica della città. Sono delimitate da una recinzione, è un terreno privato. Comprensibile la preoccupazione degli abitanti: «Se dovesse innescarsi un rogo qui, le nostre case sarebbero in serio pericolo e noi verremmo per forza di cose evacuati», dicono preoccupati e chiedono che chi di competenza intervenga per far sì che i proprietari del terreno in questione taglino la vegetazione il prima possibile: «Siamo nel pieno dell'estate e con queste alte temperature il pericolo di incendi è veramente elevato, lo dimostra anche quello che è successo da poco a Pill’e Matta, solo che qui ci sono anche le case di noi residenti».

La paura

La vegetazione in via Mameli non è secca, ma è comunque incolta anche questa e una parte invade il marciapiede. Di fronte, ci sono le abitazioni dei residenti delle traverse della strada. Mariano Peddiu, un residente di via Vivaldi, è preoccupato: «Ogni estate abbiamo sempre lo stesso timore. Basta che qualcuno per distrazione e sbadataggine getti una sigaretta ancora accesa tra questa vegetazione per innescare un incendio che metterebbe in serio pericolo noi che abitiamo vicino». Anche in via Mogoro c'è un terreno incolto, in questo caso con sterpaglie secche. Diversamente da via Borsellino, l’erba è più bassa, ma questo non rassicura gli abitanti, poiché questo campo, recintato, si trova proprio tra le case. «È così da un bel po' di anni, ci saremmo aspettati un intervento di pulizia delle erbacce prima dell'inizio dell'estate», dicono i residenti.

Il Comune

Da parte sua, l'assessore all'ambiente Walter Caredda sottolinea che «è stata emessa un’ordinanza sindacale per la pulizia delle aree. Far sì che venga rispettata dai proprietari dei terreni privati compete alle forze dell'ordine, compresa la polizia municipale». L'ordinanza del sindaco Pietro Pisu a cui fa riferimento l'assessore Caredda è datata 26 maggio e, come si può leggere nel testo, riguarda proprio la “prevenzione antincendio e la manutenzione e pulizia dei terreni incolti ed aree non edificate del centro abitato". A chi non la rispetta viene applicata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 50 ad un massimo di 500 euro. Ma, data la situazione sembra che in tanti abbiamo fatto orecchie da mercante.

