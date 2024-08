Campi in fiamme tra Orbai e Zinnigas 

Piromani scatenati a Villamassargia, sette punti fuoco ieri hanno minacciato le campagne tra Orbai e Zinnigas. Le fiamme sono partite poco dopo l’una del pomeriggio, quasi contemporaneamente da tutti i focolai. I roghi più impegnativi si sono sviluppati in tre zone vicine tra loro nelle campagne di Orbai, dove il vento e la conformazione del terreno hanno reso difficili le operazioni di spegnimento. Le squadre antincendio dei volontari di Villamassargia, Siliqua, Iglesias e Musei, assieme agli agenti del Corpo forestale di Siliqua e Iglesias, gli operai di Forestas e i vigili del fuoco di Iglesias, sono arrivate tempestivamente nei vari punti. Per la complessità e la pericolosità dei roghi, è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei, accolto con l’invio di due Canadair, il Super Puma della base di Fenosu, l’elicottero della base di Pula e uno dell’Aeronautica militare. I velivoli si sono alternati incessantemente con numerosi lanci d’acqua, che in breve tempo hanno avuto la meglio sulle fiamme. Un grande lavoro è stato svolto dai volontari, impegnati nei ripidi pendii nelle operazioni di bonifica terminate nella serata. Secondo una prima stima, tra Villamassargia e Siliqua, sono andati a fuoco diversi ettari di macchia mediterranea, rimboschimenti di eucalipti e campi di stoppie. Sull’origine, che sembrerebbe avere un unico autore, indagano gli investigatori della Forestale.

RIPRODUZIONE RISERVATA