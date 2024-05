Campi Flegrei, ora resta la paura 

NAPOLI. Questa volta è stato diverso. Questa volta la forte scossa e l'intenso sciame sismico che l'ha accompagnata hanno sì provocato l'evacuazione di una ventina di stabili e lo sgombero di oltre 40 famiglie, ma soprattutto diffuso paure e generato incertezze profonde in migliaia di abitanti dei Campi Flegrei sul futuro. Nonostante le rassicurazioni della comunità scientifica che monitora costantemente l'evolversi della situazione, che interessa in tutto 500mila persone.

Ci si era quasi abituati a quei sobbalzi a scadenza variabile legati all'annoso fenomeno del bradisismo. Ma la scossa di magnitudo 4.4 (la più forte degli ultimi 40 anni) avvertita alle 20 e 10 di lunedì in diversi comuni della provincia di Napoli e alcuni quartieri della città, insieme allo sciame che ha concentrato in poche ore oltre 150 scosse, hanno segnato una sorta di “rottura” rispetto all'equilibrio del passato, alla convivenza forzata con il sommovimento della terra. Aprendo la strada a foschi scenari.

Oggi la premier Giorgia Meloni presiederà un vertice a Palazzo Chigi con i ministri interessati. Secondo quanto spiega il responsabile della Protezione Civile, Nello Musumeci, ci saranno «eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione col decreto legge dell'ottobre scorso». In tanti nella notte hanno preferito dormire in strada, temendo qualche replica particolarmente forte, mentre la mente dei più anziani è andata al terribile sisma che nel novembre del 1980 colpì Campania e Basilicata.

In piena notte le strade si sono riempite di auto mentre a terra c'erano i calcinacci caduti da alcuni palazzi. Qualcuno è sceso di casa portandosi appresso la valigia, qualcun altro con in braccio il cagnolino. Lo sciame continua e non si escludono scosse anche più forti ma questo non deve indurre ad allarmismi, dicono gli esperti. Trentanove le famiglie sgomberate a Pozzuoli, 18 gli stabili evacuati con un centinaio di persone coinvolte, in particolare nella zona limitrofa alla Solfatara e all'Anfiteatro Flavio. Ma si tratta di numeri che potrebbero essere destinati a salire. Evacuato il carcere femminile, chiusa per verifiche una struttura dell'Asl; niente scuola, a scopo precauzionale, per migliaia di alunni, chiusi anche il mercato ittico all'ingrosso e il cimitero.

