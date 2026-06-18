Campi estivi per bambini, boom di iscritti 

La piccola spiaggia artificiale in pieno centro città è in fase di allestimento, la piscina all’aperto già presa d’assalto da alcuni giorni. E non è l’unica possibilità di svago, le alternative sono tante, fra sport, spiaggia day e gite fuori porta. A Selargius è boom di iscritti nei campi estivi dedicati ai bambini - organizzati da società sportive, associazioni e oratori - una soluzione a cui ricorrono sempre più genitori lavoratori dopo la chiusura delle scuole.

Il successo

L’associazione Bollicine quest’anno ha fatto il pienone con la nuova edizione appena partita, il Summer sport 12 che conta 250 bambini. La parola d’ordine è “divertimento” sino al 14 settembre, fra attività sportive, musical, giochi di squadra, laboratori creativi, concentrati nel Family club, il centro sportivo nel complesso di don Orione, e nei campi della Futura. Non solo, nel programma estivo ci saranno anche momenti di scambio intergenerazionale con gli anziani dei centri diurni cittadini. Attività aperte a tutti: «uno dei progetti a cui teniamo maggiormente è la “borsa di inclusività”, una raccolta fondi nata per garantire la partecipazione anche ai bambini e ai ragazzi che necessitano di un supporto educativo dedicato o che vivono situazioni di fragilità», dice la presidente dell’associazione Claudia Pia. E a fine estate è già in programma il saggio di chiusura al teatro Si ‘e Boi.

Sul campo

Anche in via Vienna il via vai di bambini è iniziato da alcuni giorni. Sport, tuffi nella piscina allestita fuori dal Palazzetto del basket, laboratori creativi all’aperto e feste a tema. «Quest’anno le attività sportive si allargano anche nella pista di atletica», spiega Barbara Salis, del basket San Salvatore e responsabile del campo estivo. E quest’estate - dopo lo stop nella scorsa edizione per via dei lavori nell’impianto sportivo dedicato alla pallacanestro - c’è di nuovo la mini spiaggia con sabbia di cava, uno scorcio di mare in pieno centro città. «Ci saremo sino alla vigilia del rientro a scuola», assicura Salis, «ci fermeremo giusto la settimana di Ferragosto».

La tradizione

Immancabile l’Estate ragazzi dell’oratorio don Bosco, dal 29 giugno al 25 luglio. Un mese fra spiaggia day, giochi e attività ludiche in oratorio, e gite fuori porta alla scoperta dei siti culturali nell’Isola. «È da vent’anni anni che garantiamo il servizio estivo per i bambini dell’oratorio, e non solo», spiega Luca Cardia, coordinatore educativo dell’associazione “Don Bosco Aps”, «e ogni anno è sempre una bella esperienza da vivere». Animazione e attività per i più piccoli anche nell’oratorio San Luigi, e al Poetto con il campo estivo organizzato dall’associazione Lachete.