Campi estivi e colonie marine per bambini, ragazzi e adulti  

Tanti iniziative in vista dell’estate per i giovani e gli adulti del Sulcis Iglesiente. A Villamassargia spazio al campus estivo presso la pineta comunale Le Aie e alla colonia marina a Plage e Mesu: sono i servizi estivi che l’amministrazione comunale ha programmato per i minori dai 3 ai 14 anni e per gli over 65. «Un’occasione preziosa per rinsaldare i rapporti tra diverse generazioni», chiosano la sindaca Debora Porrà e l’assessore ai Servizi sociali Marco Mandis. Il programma prevede varie sessioni di attività a partire dal 10 giugno e fino al 6 settembre secondo varie turnazioni per le fasce d’età 3 - 5 anni e 6 - 10 (pineta e spiaggia) e per la fascia 11 - 14 anni e gli over 65 (solo spiaggia). Al fine di poter organizzare le turnazioni, le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 7 giugno. A Narcao, un servizio educativo per bambini e ragazzi è in programma da luglio a settembre. I genitori dei bambini e dei ragazzi (6-14 anni) possono presentare la domanda di iscrizione ai Servizi educativi estivi. «Ogni anno, uno dei nostri principali obiettivi è quello di recuperare delle risorse affinché si possano realizzare dei servizi per i nostri bambini/ragazzi - ha detto Ilaria Crobeddu, assessora ai Servizi sociali – sarà un servizio educativo dinamico, avrà diversi itinerari, comprenderà delle giornate nelle nostre spiagge, attività ed escursioni».

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 giugno (ore 12) presso l'ufficio protocollo del Comune oppure tramite mail (protocollo@pec.comune.narcao.ci.it). (s. f. – m. t.)

