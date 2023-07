Campi e serre a secco, l’ira dei contadini 

Tre giorni senza che dal rubinetto sgorgasse una sola goccia d’acqua e la paura di dover dire addio alle proprie coltivazioni dopo gli investimenti fatti: c’è preoccupazione tra gli agricoltori di Pula e Santa Margherita per la distribuzione idrica a singhiozzo della condotta di soccorso che parte da Sarroch.

A secco

Era successo la scorsa settimana e si è verificato di nuovo nei giorni scorsi: la lunga linea idrica voluta dall’allora assessore regionale ai Lavori pubblici Carlo Mannoni, che garantisce l’acqua anche alle strutture alberghiere della costa e viene gestita dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, ha lasciato ancora una volta gli agricoltori a secco.

Il sindaco, Walter Cabasino, ha inviato una lettera ai vertici del Consorzio per sensibilizzare al problema delle aziende agricole della zona: «Quanto è accaduto non va preso sotto gamba, altri tre giorni senza neppure una goccia d’acqua e decine di aziende potrebbero gettare alle ortiche gli investimenti e il lavoro di mesi. Il settore ricettivo è molto importante per Pula, ma il comparto agricolo fa parte della storia del nostro paese e merita rispetto».

Il punto

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, spiega come la situazione nelle ultime ore sia migliorata, ma il rischio di un nuovo crollo della pressione sia sempre dietro l’angolo: «Il fatto è che ci troviamo davanti a una situazione precaria da anni, perché quella condotta – con tutti i vari restringimenti lungo il percorso - era stata concepita come una linea di emergenza: per poter garantire a tutti i fruitori un eguale razione è necessario apportare delle modifiche».

Nei campi

Gianfranco Siclari, serricoltore di Santa Margherita, oltre ai limiti della condotta di soccorso mette in evidenza le disparità tra agricoltori create dal sistema di turnazione: «Mettere sullo stesso piano utenze professionali e altre che non lo sono è uno dei primi errori, chi ha un’azienda dovrebbe avere la precedenza; inoltre distribuire l’acqua ad ore e non secondo la superficie da irrigare fa sì che ci siano casi in cui gli agricoltori ricevano acqua oltre le proprie necessità. Ad essere penalizzati maggiormente sono le aziende che si trovano lungo il tratto finale della condotta, dove la pressione dell’acqua è ormai notevolmente ridotta. Oggi c’è maggiore attenzione rispetto a qualche anno fa, ma in passato ho visto aziende ricevere in un giorno la stessa acqua che io ricevevo in un mese».

Il Consorzio

Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica, chiarisce: «Ricordiamo che si tratta di una condotta di soccorso, nata per affrontare un’emergenza, una maggiore concertazione tra i fruitori permetterebbe di sicuro una distribuzione più equanime. Abbanoa, intanto, si è impegnata a garantire una portata maggiore: con ente gestore, Comune ed Enas si è discusso del potenziamento di quella condotta».

RIPRODUZIONE RISERVATA