Campi e palestre: bando prorogato 

Le associazioni sportive di Villacidro hanno ancora qualche giorno di tempo per protocollare le loro richieste di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche comunali per l'anno 2023- 24. La scadenza per presentare le domande è stata posticipata dal 30 giugno al10 luglio.

Gli uffici hanno rilevato che, rispetto al numero di società del territorio le richieste sono state esigue, per questo hanno deciso di prorogare i termini di presentazione della domanda di concessione degli spazi, che può essere scaricate tramite il sito del Comune.Nei prossimi mesi, alcuni impianti saranno oggetto di ristrutturazione, come il campo sportivo in via Stazione . «Il campo erboso non sarà utilizzabile - dice l'assessore allo Sport Marco Erbì – Ma non ci saranno problemi o impedimenti sugli altri spazi all'aperto e sulle palestre comunali».

RIPRODUZIONE RISERVATA