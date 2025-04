Campi e orti invasi dai daini  

Scappano dal poligono militare di Capo Frasca e non per paura delle esercitazione militari, ma perché affamati e assetati. È esattamente quanto accade a Sant’Antonio di Santadi, frazione marina di Arbus, dove folte colonie di daini passeggiano per le strade, si fermano davanti alle case e aspettano che esca qualcuno con cibo ed acqua. Una specie ritenuta aliena nella zona, arrivata in 6 esemplari nel 1994 all’interno dell’area militare, portata da un allevatore in quanto concessionario dell’area adibita pascolo. Gli animali hanno messo radici e non hanno alcuna intenzione di andarsene. Pare ci siano almeno 4 mila esemplari.

La protesta

Con l’avvicinarsi della stagione del parto, fra maggio e giugno, l’avvio della stagione balneare, la presenza di molti turisti, il traffico intenso di auto, si rialza la voce di protesta degli allevatori. «La situazione – incalza Raffaele Puddu – è insostenibile, fuori controllo. Gli animali non trovando più da mangiare all’interno della Nato, hanno aperto varchi nella rete di recinzione, divelto i pali di sostegno e così escono fuori in branchi. Entrano nel mio terreno e mi costringono a chiudere le pecore. Hanno distrutto ettari di pascolo». Così per Antonio Pili: «Fino a quando sono rimasti dentro il poligono, nessun problema. Da circa 15 anni sono abbandonati. La zona è già siccitosa di natura, con gli ultimi eventi non c’è acqua nei piccoli laghetti, bevono quella che compriamo per i nostri animali. Si dissetano anche nelle piscine private». Luigi Atzeni aggiunge: «I branchi si spingono sempre più vicini alle abitazioni, distruggono i raccolti e gli orti, aggrediscono gli animali, causano incidenti stradali».

Il Comune

L’appello dei residenti («o si fa una selezione e i daini si rinchiudono dentro i recinti o si portano altrove. Di questo passo loro, padroni dentro, e noi fuori a guardare il disastro»), è stato colto dalla consigliera di maggioranza con delega alle frazioni, Anna Maria Pili. «Gli allevatori – ricorda – hanno inviato una richiesta di aiuto a tutti gli enti interessati, Comune compreso. Ci siamo attivati per un incontro». Sul caso interviene il deputato Gianni Lampis, residente nella frazione: «La problematica è complessa, investe tre punti. Primo: non è fauna selvatica e non è specie protetta, occorre stabilire chi sono i proprietari di questi daini. Secondo, a chi spetta un eventuale piano di abbattimento. Terzo, è questione di sicurezza pubblica. Ho chiesto al Prefetto di convocare un tavolo tecnico con Regione, Provincia, Comune, Ministero della Difesa».

